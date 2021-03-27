前CDC主任：COVID-19病毒逸自中國實驗室

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（法新社華盛頓26日電） 前美國疾病管制暨預防中心（CDC）主任芮斐德（Robert Redfield）接受媒體訪問時表示，他認為新型冠狀病毒是從中國實驗室流出。

川普政府時期的CDC主任芮斐德向美國有線電視新聞網（CNN）說：「要我猜的話，我認為這種病毒早在（2019年）9月、10月就從中國武漢的某處開始傳播。」

芮斐德強調「只是表達個人看法」，說「我還是認為這種病原追本溯源，最有可能從武漢的實驗室外流。其他人不信也不要緊，科學最終會讓一切水落石出。實驗室人員被在實驗室里做的呼吸道病毒感染，也不是什麼稀奇的事。」

芮斐德說這不代表病毒是被人蓄意釋出，「這只是我的意見。但我是一名病毒學家，我畢生都在研究病毒。我不認為這東西（病毒）不知怎地就從蝙蝠跑到人身上。」

「通常一種人畜共通傳染的病原跑到人身上，需要花一段時間才能讓自己在人傳人方面變得更有效率。所以我認為這種說法（病毒從蝙蝠傳到人身上）就生物學來看並不合理。」

CNN主持人古普塔（Sanjay Gupta）問芮斐德是否認為病毒是在實驗室改造，以變得更具傳染力，芮斐德說：「這麼說吧，我手邊就有正在研究中的冠狀病毒。我們實驗室里多數的人都在培養病毒。我們試着讓病毒長得愈來愈好…好讓我們實驗，並加以研究。」（譯者：李佩珊/核稿：陳亦偉）

© 2021 AFP