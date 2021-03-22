剛果共和國反對派總統候選人染疫喪命

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（法新社剛果布拉薩市22日電） 非洲剛果共和國總統大選昨天落幕，反對派主要候選人柯雷拉斯的競選總監馬揚達今天表示，柯雷拉斯因罹患2019冠狀病毒疾病（COVID-19），轉往法國就醫途中不幸喪命。

馬揚達（Christian Cyr Rodrigue Mayand）表示，柯雷拉斯（Guy-Brice Parfait Kolelas）「在醫療專機上病逝，這架專機昨天下午從剛果首都布拉薩市（Brazzaville）搭載他起飛」。

現年60歲的柯雷拉斯20日確診，因而無法主持他在布拉薩市最後一次召開的選戰會報。

主要反對勢力抵制21日的總統大選，並且投票日當天網路斷線，批評人士質疑選舉透明度，他們認為剛果的大選一面倒向現任高齡總統恩格索（Denis Sassou Nguesso）。

柯雷拉斯被視為恩格索的主要競爭對手。恩格索自1979年起領導這個位於中非的國家，累計已長達36年。

雖然柯雷拉斯染疫身故，馬揚達仍號召支持者集結。他說：「我們將繼續計票，他（柯雷拉斯）在許多地區領先。」

初步選舉結果預計數日後公布，不過一般預料恩格索將勝選。（譯者：曹宇帆/核稿：林治平）

© 2021 AFP