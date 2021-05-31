剛果火山噴發爆逃難潮 無國界醫生組織憂霍亂風險加劇

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（法新社金夏沙30日電） 非洲剛果民主共和國境內的尼拉貢戈火山（Nyiragongo）噴發，鄰近城市果瑪（Goma）居民恐慌逃離，無國界醫生組織（MSF）今天警告，數十萬流離失所者正面臨感染霍亂的風險。

尼拉貢戈火山一周前噴發後，當局擔憂火山恐再度噴發，27日下令撤離，促使40萬居民逃離家園。

多達1/4的人逃往西北方約30公里的薩克（Sake），其他人則前往北部的魯丘魯（Rutshuru）和南基伍省（South Kivu）的米諾瓦（Minova）。

無國界醫生組織在剛果民主共和國果瑪的任務負責人魯岱（Magali Roudaut）告訴法新社：「很顯然，我們擔心霍亂疫情將爆發。霍亂是這個地區的流行病，風險已日漸升高。」

她警告：「隨着這些人口流動，將引發災難性後果。」

多年來，無國界醫生組織一直在薩克對抗霍亂。魯岱說，約有10至18萬人湧入薩克避難，而薩克原本只有7萬人口。

魯岱說：「你可以想像吸收這些難民的難度有多大。」「最大的問題是取得飲用水，為這些人提供足夠的飲用水至關重要。」

許多無家可歸的人住在教堂、寺廟、清真寺和社區活動中心。

她還說：「儘管薩克居民歡迎他們前來避難，許多人仍得露宿街頭。」

魯岱說，無國界醫生組織致力解決缺水問題，運送補給品，出動油罐車分發飲用水，其他重要需求還包括食物、避難所和藥品。「這場危機需要援助和立即介入。」

大批國際援助組織已進駐北基伍省（North-Kivu）首府果瑪。聯合國人道事務協調廳（OCHA）說，火山噴發後，熔岩吞噬超過4500幢民宅，約2萬人受到影響。

聯合國穩定剛果民主共和國特派團（MONUSCO）已開始對這座火山進行空中監測。

除了大批災民流離失所，還有數以百計兒童在逃難時與父母失散，人道主義團體正設法解決這類情況。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）

© 2021 AFP