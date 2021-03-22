副作用頻傳 歐洲人對AZ疫苗信心崩盤

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（法新社柏林22日電） 英國市調公司「輿觀」（YouGov）今天公布一項調查顯示，許多歐洲國家對阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗的信任度大幅下滑。

最近展開的民調發現，德國、法國、西班牙和義大利等歐盟最大成員國中的大多數民眾，現在都認為接種AZ疫苗並不安全。

不過，這家英國-瑞典合資製藥巨擘研發的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗仍在英國獲得壓倒性支持，有2/3受訪者認為AZ疫苗安全，只有9%受訪者持相反意見。

AZ疫苗副作用頻傳，加上接種速度緩慢、加上供應數量遠不夠需求，隨着第3波疫情來襲，歐洲各國再度祭出維持社交距離等防疫限制。

與此同時，英國和歐盟則在疫苗供應方面陷入日益激烈的口水戰，布魯塞爾警告，可能使出禁止AZ疫苗出口殺手鐧。

歐洲傳出多起接種AZ疫苗後出現血栓、腦出血案例後，德國、法國和義大利等至少13個國家過去兩周陸續暫緩施打這款疫苗，等待歐盟藥品管理局（EMA）公布評估結論。

歐盟藥品管理局（EMA）18日公布評估結論，認定AZ疫苗「安全、有效」，但無法完全排除疫苗與少數罕見血栓的關聯。世界衛生組織（WHO）和英國衛生監管機關也表示AZ疫苗安全無虞，德、法等國雖決定恢復施打，但仍難讓所有歐洲國家釋疑。

在3月12至18日展開的調查中，輿觀發現如今有55% 的德國人說AZ疫苗不安全，一個月內升高15個百分點，另有32%的受訪者認為這款疫苗安全。

在疫苗施打進度落後歐盟其他國家的法國，有61%的受訪者說AZ疫苗不安全，而在義大利和西班牙，不信任這款疫苗的人數則在一個月內增加27個百分點。

這項民調訪問了7個歐洲國家共約8000名成年人。輿觀負責數據資料的新聞工作者史密斯（Matt Smith）說：「在歐洲各國領導人對牛津/阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗的保護和效力表示擔憂之後，這款疫苗在歐洲的聲譽無疑受到損害。」

© 2021 AFP