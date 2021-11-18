副外長會議美拉日韓抗中 日韓卻內訌剩美獨角戲

（法新社華盛頓17日電） 美、日、韓17日在華府舉行3方副外長會議，原擬會後共同召開記者會，最後卻只有美國副國務卿雪蔓唱獨角戲，雪蔓說日韓在最後一刻因「歧見」而取消與會。據了解日韓再次為爭議島嶼主權不歡而散。

廣告 繼續瀏覽後續

事後孤拎拎一人出席記者會的雪蔓（Wendy Sherman）說：「與過去一段時間相同，日韓之間有些雙邊歧見仍待解決。」

「其中一項歧見與今天的三方會議無關，但最後卻導致今天的記者回沒法按原訂的三方共同與會形式登場。」雪蔓沒有詳述究竟是什麼歧見讓日韓不歡而散。

不過日方給出最後一刻不參加的理由：日方指南韓16日由警察廳長金昌龍時隔12年再次登上竹島（南韓稱獨島）。

美國國務院第2把交椅雪蔓17日與日本外務省事務次官森健良、南韓外交部第一次官（副部長）崔鍾建（Choi Jong Kun）於華府召開3方副外長會議，在超過3小時的會議中談到維繫台海和平穩定、朝鮮半島等重要議題。

日媒披露，在美日韓3方會議後，森健良與崔鍾建另舉行雙邊會談，為時約1小時45分鐘。據與會人士透露，森健良在會中向崔鍾建抗議登島，並重申慰安婦及「前徵用工」（二戰期間遭日本企業強徵的南韓勞工）訴訟問題，韓方應妥善對應，但崔鍾建反駁，表示無法接受日本的主張。

日韓長年因歷史宿怨齟齬，2019年南韓還揚言中止與日本的情報共享協議，兩國間的芥蒂令美國感到警覺，擔心這兩個亞洲最親密盟邦間的不快恐不力美國區域安全布局。

© 2021 AFP