創新號火星飛行低沉聲音被錄到 可供探究大氣

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（法新社華盛頓7日電） 美國國家航空暨太空總署（NASA）的火星探測車「毅力號」首度捕捉到無人機「創新號」（Ingenuity）在火星稀薄大氣中飛行時，槳葉轉動發出的低沉聲音。

NASA今天公布「毅力號」（Perseverance）拍攝的新影片，內容是「創新號」4月30日在火星表面第4度飛行，這次的影片有附上音軌。「毅力號」今年2月登陸火星，目的是尋找古微生物的跡象。

在這支2分44秒長的影片中，一開始是風吹過傑哲羅隕石坑（Jezero Crater）的聲音，接着「創新 號」起飛，在來回262公尺的航程中，槳葉以每分鐘2400轉的速度旋轉，可以聽見輕柔的嗡嗡聲。

法新社報導，負責這次任務的工程師原本一點也不確定能錄到無人機飛行的聲音，因為「毅力號」停在距離起降地點80公尺的地方。

火星大氣密度約僅有地球大氣的1%，所以環境比地球靜謐。此外，火星大氣組成有96%是二氧化碳，容易吸收較高音調的聲音，因此只有低音調的聲音才能傳播較遠。

法國土魯斯（Toulouse）高等航空暨航太學院（ISAE-SUPAERO）行星科學教授米穆恩（David Mimoun）說，「這是一個很棒的驚喜」，因為先前執行的測試和模擬結果都顯示，麥克風幾乎錄不到「創新號」的聲音，畢竟火星大氣非常不利於聲音傳播。

米穆恩在NASA火星遙感儀器SuperCam計畫中負責與麥克風有關的事項。SuperCam裝置在「毅力號」上，可用雷射遠距摧毀岩石，以便用光譜儀研究蒸氣，探究其中的化學成分，裝置上也有麥克風可供錄音，讓科學家進一步了解岩石的物理特性，例如硬度。

米穆恩解釋，科學家可藉着麥克風錄到的「創新號」飛行聲音，對火星大氣有更多了解。

© 2021 AFP