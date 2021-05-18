創紀錄5000非法移民 湧入西班牙北非領地

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（法新社休達17日電） 至少5000名非法移民從鄰近的摩洛哥湧進西班牙在北非的海外屬地休達（Ceuta），西班牙官方表示，這個人數創下單日新高紀錄。

西班牙政府派在休達代表團的一名發言人表示，這次非法移民大量湧入休達的規模是史無前例的，且可能持續增加。

發言人說，這些移民是靠游泳，或在退潮時從摩洛哥海灘走數公里的路到休達。這批非法移民中，有一人在途中淹死。

西班牙政府在休達的代表團上午最初統計有100名非法移民抵達，多數是年輕男性，也包括兒童和一些婦女，他們靠着充氣泳圈和橡皮艇來到休達。

發言人表示，退潮時，其他人幾乎用走的就能到休達，一整天下來，非法移民人數迅速攀升。

這批移民在接受紅十字會檢查後，被送到塔拉哈爾（El Tarajal）海灘的接待中心。由於今天的非法移民人數創下單日新高紀錄，當局正開會討論該怎麼處理。

西班牙內政部在今天晚間發布的聲明中表示，「將立即增派人民警備隊和國家警察」到休達，總數將達200人。

發布在社群媒體的影片顯示，這些移民從岩石灘頭出發，有些人穿着海灘裝，另一些人則穿着一般戶外服飾。

© 2021 AFP