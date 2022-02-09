力拚今年終結疫情 世衛籲富國捐4400億元

（法新社日內瓦9日電） 世界衛生組織（WHO）今天敦促富裕國家緊急捐助160億美元（新台幣4452億元），以合理分攤世衛戰勝COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情所需的經費。

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世衛說，迅速為世衛主導的「獲取COVID-19工具加速計畫」（Access to COVID-19 Tools Accelerator, ACT Accelerator）提供經費，也許能在今年終結COVID-19構成的國際公共衛生緊急事件。

「獲取COVID-19工具加速計畫」的設立宗旨在開發、生產、採購和分發防治疫情的工具，包括疫苗、篩檢試劑、治療用藥和個人防護裝備。

「獲取COVID-19工具加速計畫」需要234億美元，以用在2021年10月到2022年9月現行年度的防疫計畫，但目前只籌集到8億美元。

這項計畫希望富裕國家先行提供160億美元，以「填補眼前的資金缺口」，其餘則由中等所得國家自行籌措。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）發表聲明說：「如果所得較高國家合理分攤獲取COVID-19工具加速計畫的經費，這樣的夥伴關係可以協助中低所得國家克服COVID-19疫苗接種率偏低、檢測不足和藥劑短缺問題。」

聲明中說：「科學為我們提供對抗COVID-19的工具，如果全球能夠團結共享，我們就能在今年終結COVID-19所構成的國際公共衛生緊急事件。」

疫情爆發至今，全球47億次病毒檢測中只有0.4%是在低所得國家進行。

此外，這些低所得國家只有10%人口已接種至少一劑疫苗。（譯者：林沂鋒/核稿：張佑之）

© 2022 AFP