力拚疫苗接種率 美國連鎖藥妝店也能施打

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（法新社華盛頓2日電） 美國當局將自本月11日起在各大藥妝店提供2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗施打，盼能透過增加施打地點提升民眾接種率。

白宮疫情協調官齊安茲（Jeff Zients）今天告訴記者，由於藥廠供給有限，這項計畫一開始僅限6500家藥局參與，之後再擴大到4萬家。

他說：「這將提供更多地點供民眾在社區接種疫苗，而這也是公平分配疫苗的重要元素。」

華爾格林（Walgreens）、CVS藥局（CVS Pharmacy ）、沃爾瑪（Walmart）與來愛德（Rite Aid）等大型連鎖店皆參與。這項計畫采預約方式實施，供給優先族群施打。

除了自本周起分配給各州和領地的1050萬劑疫苗外，各藥妝店也會在首周分配到100萬劑。

根據美國政府聲明，自新總統拜登（Joe Biden）1 月20日上任以來，分配給各州的疫苗數增加22%。

目前全美已施打超過3220萬劑疫苗，但僅有600萬人完成施打兩劑的輝瑞（Pfizer）或莫德納（Moderna）疫苗。

在一開始遭遇瓶頸之後，各州正加快提高疫苗施打率，聯邦政府也正和疫苗廠商合作企圖增加供給。

拜登政府定下目標，要在上任100天內於4月20日達成施打1.5億劑疫苗。

在嬌生集團（Johnson & Johnson）上周宣布所研發疫苗經試驗顯示能預防COVID-19、特別是重症後，外界普遍預期美國政府很快就會批准第3款疫苗緊急使用。

儘管和輝瑞及莫德納疫苗相比，嬌生疫苗防護力較低，但優勢在於為單劑式疫苗，且可存放於冰箱而不需要超低溫冷凍。

© 2021 AFP