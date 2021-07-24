加入廢死行列 獅子山立法廢除極刑

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（法新社獅子山自由市23日電） 西非國家獅子山共和國國會今天投票廢除極刑，成為非洲最新一個加入廢死行列的國家。

法新社報導，146名國會議員今天就廢死法案展開激烈辯論。執政黨獅子山人民黨（Sierra LeonePeople's Party）國會領袖紐瑪（Mathew Nyumah）力促議員支持廢死。他呼籲：「請大家理解，這是我們為了滿足國際最佳做法所做的犧牲」。

多數國會議員最終投票支持廢死修正案。接下來，總統比歐（Julius Maada Bio）必須在國會通過的法案上簽名，方可完成立法程序。

投票完成後，比歐在社群媒體上發布聲明感謝議員和民權團體，稱他們「堅定地與我們一起創造歷史」。

根據獅子山法律，過去犯下謀殺或叛亂者可能遭處死刑，未來將改處終身監禁或至少30年有期徒刑。

事實上，獅子山自1998年後就沒有執行死刑，死刑犯也經常可獲減刑。

今年5月，獅子山司法部副部長柯洛瑪（UmaruNapoleon Koroma）宣布政府將採取行動禁止死刑，以「支持獅子山共和國的基本人權」。

目前非洲各國都在減少執行死刑，同時也有越來越多國家修法廢死。在非洲54國中，僅剩埃及、衣索比亞、利比亞等10國仍在執行死刑。

© 2021 AFP