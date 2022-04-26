加密貨幣風險攀升呈現泡沫 歐央籲全球加強監管

（法新社法蘭克福25日電） 歐洲央行（ECB）1名高階官員今天呼籲全球監管加密貨幣，因為這種虛擬資產規模現在比2007年全球金融危機背後的高風險抵押貸款更大，且出現泡沫化跡象。

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法新社報導，比特幣等加密貨幣到目前為止都能避開監管，但鑒於加密貨幣波動激烈和市場規模持續放大、可能對金融體系帶來風險，許多國家有關當局正加緊關注這種局面。

歐央執行委員潘內達（Fabio Panetta）在紐約演說時指出：「我們須在全球層級上做出協調一致的努力，將加密貨幣資產納入監管範圍。」

「我們須確保加密貨幣受制的標準，符合適用於金融體系的標準。」

他的籲求呼應英國央行英格蘭銀行（Bank of England）的作為，英銀上月加強監督加密貨幣，以避免為金融穩定帶來風險。

潘內達指出，加密貨幣市場現在較次級抵押貸款市場1.3兆美元（約新台幣38.52兆元）的規模還大；次級抵押貸款市場當時崩潰，引發2007年全球金融危機。

此外，潘內達警告：「它顯示出驚人的相似動態。」

他說：「推廣加密貨幣者大肆吹捧，使用加密資貨幣資產價格不斷上漲的?幻敘述以維持資金流入，這種動能正促成加密貨幣出現泡沫。」

潘內達表示：「加密貨幣資產正帶來不穩和不安性--與他們承諾的完全相反。」

他說，加密貨幣成長顯示，社會對數位資產和快捷支付系統有其需求，還表示歐央正致力開發數位歐元以滿足市場需求。（譯者：徐睿承/核稿：李佩珊）

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