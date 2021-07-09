加州乾旱嚴重 州長籲民眾減少15%用水

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（法新社洛杉磯8日電） 加州州長紐松今天呼籲當地居民，減少15%的用水量，並宣布乾旱緊急狀態將擴大到50個郡，受影響的人數將近該州一半人口。

紐松（Gavin Newsom）認為，加州今年異常乾燥乃是「大旱」，因此籲請州民減少灌溉草坪並縮短淋浴時間，以節省稀少的水資源。

紐松說：「我們已經乾旱了兩年，且幾年前，才剛結束為期5年的乾旱。」

他說：「我們希望...加州民眾能夠抱持上次乾旱期間的相同心態，並更進一步，自發性減少15%的用水，不但是居家時如此，在工、商、農業活動上也要如此。」

由於連年降雨十分稀少，並剛歷經一個乾燥的冬季，全州水庫5月底的估計蓄水量僅有正常時期的2/3。

去年是加州紀錄中第5乾的一年，而根據國營網站Save Our Water，今年「很可能」比去年更為乾燥。

上周的熱浪加劇了旱情，熱浪席捲美國和加拿大西部許多地區，即將來臨的周末預料將創下氣溫新高紀錄，包括加州死亡谷（Death Valley ）的氣溫預報高到華氏128度（攝氏53度）。

根據今天紐松公布的訊息，加州58個郡中，目前有50個郡已實施乾旱警急措施。

生活在乾旱警急狀態下的州民約佔全州人口42%，主要分布在加州北部和中部；至於洛杉磯和聖地牙哥等南部各郡以及舊金山市則尚未受到影響。（譯者：李晉緯/核稿：張佑之）

© 2021 AFP