加州乾旱灌溉水遭斷 農民炮轟政策：不覺荒謬嗎

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（法新社加州里德利8日電） 加州最近為旱災所苦，可能連帶影響美國糧食供應。原本青翠的田野一片黑褐，只留下乾癟的樹木、垂死的植物，以及憤怒的農人，居民束手無策，無語問蒼天。

加州以及美國西部許多地區多年來降雨低於平均，冬季乾旱狀況更是嚴重，州與地方當局擔心城市居民與野生動物的用水不足，驟然切斷農田用水，農民除了錯愕，更多的是憤怒。

近來農田旁的道路冒出一根根的告示牌，指控當局「把水…倒進海中」，懇求「救救加州的水」。

農人埋怨民主黨籍州長紐松（Gavin Newsom）搬出大量毫無意義的限制，讓他們無法如往常般，扮演好供應美國超市食物所需這個角色。

家裡4代都在務農的28歲農民佛格里歐（Nick Foglio）告訴法新社，「上禮拜我有兩口井乾涸」，他種的2000公頃苜蓿現在都快乾了，他擔心「政策錯誤讓我們餓肚子不說，也會讓世界其他地方挨餓」。

加州當局似乎無視這些訴求，州政府上周新通過的緊急法案禁止數以千計人引流河川，尤其禁止農民引河川水源。

當局切斷水供應後，農民們只得仰賴水井，他們花費數千美元鑿井，抽取地下水，但最後連這些水源也日漸乾涸。

30歲的賈西亞（Liset Garcia）表示：「情況真的很嚴峻。」她的20英畝田地有一半靠井水灌溉，但現在連井也幹了。她這幾個星期都在等人來幫她鑿井，希望挖出新的地下水源，就算水不多也無妨。

坐在她位在里德利（Reedley）的菜架旁，賈西亞殷勤地招呼客人，熱情底下，企圖遮掩的是農地因全球暖化飽受的摧殘。

炎熱的氣候毀了她許多作物，「根本就像在大太陽底下烤一樣」，「很多葉子都被曬壞了，捲曲了起來」，「水果長不大，含水量和甜度也不到位」。

她難過地說，「連擁有食物都成了一種奢侈」，「不覺得很荒謬嗎？」（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）

© 2021 AFP