加州囚犯詐領抗疫失業補助數億美元 檢方追查

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（法新社洛杉磯24日電） 2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情肆虐全美之際，加州檢方今天說，包括犯下連環殺人與謀殺等重罪的受刑人，詐取數億美元的抗疫失業補助，堪稱美國史上最大宗的詐欺案之一。

沙加緬度郡（Sacramento County）地檢署檢察官舒伯特（Anne Marie Schubert）表示，調查人員獲報許多監獄依據疫情紓困方案非法請領失業補助，發現數萬申請者是受刑人。

偵辦這起「重大」詐欺案的專案小組由舒伯特主導，她說：「金額達數億美元，也可能超過10億美元，已經按照他們（囚犯）的名字給付…這將是加州歷來最大宗的詐領納稅人稅金案。」

根據加州州立監獄3月至8月的資料，確認1億4000萬美元（約新台幣39億元）已給付給2萬名受刑人，而這只是「鳳毛麟角」，實際詐騙金額可能比這個數字還要高好幾倍。

光是給付約130名死刑犯的金額就超過42萬美元，當中包括惡名昭彰的連環殺人魔福特（Wayne Ford），他殺害4名婦女後，1998年口袋裡裝着從被害人身上切割的胸部向警方投案。

還有手刃孕妻犯下一屍兩命殺人案的皮特森（Scott Peterson），還有綽號「優勝美地殺手」（Yosemite Killer）的史泰納（Cary Stayner），全都雨露均沾。

加州地方檢察官協會（California District Attorneys Association）會長皮爾森（Vern Pierson）說，詐領疫情失業補助的情況，幾乎遍及每個監獄。

加州州長紐森（Gavin Newson）於晚間發表聲明，聲稱這起詐騙案「絕對不能寬縱」，並承諾「全力動員以儘速調查和查明案情」。

© 2020 AFP