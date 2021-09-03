加州審議新法 百貨公司需設性別中立玩具區

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（法新社洛杉磯2日電） 美國加州立法機構正在審議一項法規，設立「性別中立」的玩具區可能會成為加州百貨公司的強制性規定。

該法案不會禁止針對女孩和男孩的單獨玩具區域，但將規定必須要有一個地方是洋娃娃和玩具士兵並排坐在那裡，不會被推薦給特定性別。

起草法案的加州眾議員羅達倫（Evan Low）表示，這些規定也將適用於奶嘴和餵食設備。

羅達倫告訴法新社：「我們需要停止為小孩貼標籤，不應該把他們放在同一個框框裡面，依據過時的性別刻板印象來規定他們應該喜歡什麼。」

羅達倫表示，是一位女同事的女兒給了他立法靈感。

他說：「布里頓（Britten）在購物時問她媽媽：為什麼商店裡的某些東西對她來說是『禁區』，就因為她是女生的關係，但如果她是男生就可以？」

法案支持者表示，如此一來還有助解決不合理的價格差異，因為針對女孩的商品往往比男孩的商品還要昂貴，即使是相當類似產品。

這項法案只適用於全州超過500名員工的百貨公司。

反對者說，政府無權告訴商店應該如何展示商品，而且如果商品有明確標籤，不知從何挑起的父母會更容易做出選擇。

該法案預計將在加州眾議會通過，然後提交州長紐松（Gavin Newsom）簽署。新法一經頒布，將從2024年1月起，對不遵守規定的商店處以250至500美元（約新台幣7000元至1萬4000元）罰款。

西方國家近年來對性別議題的敏感度提高，特別是在美國，在加州等自由主義州，中性廁所很常見。

© 2021 AFP