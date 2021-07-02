加州州長紐松罷免投票 定於9/14舉行

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（法新社洛杉磯1日電） 美國官員今天宣布，全美人口最多且最富裕的加州將於9月14日舉行一場罕見的州長罷免投票，屆時選民將決定州長紐松（Gavin Newsom）的命運。

法新社報導，近20年前，好萊塢男星阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）就是在原州長遭罷免時經改選繼任加州州長，如今選民將決定，民主黨籍的紐松是否會成為第2位在任期內遭罷免的州長。

這場共和黨人於今年4月發起的連署案獲得了足夠的簽名，可以舉行罷免改選，但時間點一直在爭論中。

加州副州長康伊蓮（Eleni Kounalakis）發表聲明說：「雖然我能夠挑選的日期有限，但我相信我們已為這場選舉選出了一個公平且合理的日期。我一直打算選擇一個選舉日期，讓辦理選舉的官員及大眾有充裕時間，以確保選舉在廣泛參與下順利進行。」

康伊蓮說：「這場選舉在9月14日辦理，符合法定要求，並提供官員所需時間來準備與通知選民。」

根據加州公共政策研究所（Public Policy Institute of California），5月間接受民調的可能選民中．約57%表示他們會投票支持紐松留任。

加州公共政策研究所發現，可能選民對紐松應對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情的支持率已從1月的50%飆升到5月的61%。

© 2021 AFP