加州州長罷免投票前夕 總統拜登敦促選民三思

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（法新社美國長堤14日電） 加州將舉行對州長紐松（Gavin Newsom）的罷免投票，美國總統拜登13日替紐松站台，敦促選民三思，否則恐將迎來如同前總統川普（Donald Trump）般的州長。

共和黨對於紐松在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間的口罩政策與封城令不滿，發起罷免，這場耗費2.8億美元（約新台幣77.5億元）的罷免運動終於即將落幕。

拜登在長堤（Long Beach）對民眾說：「你們要留下紐松做你們的州長，不然你們就會得到川普。選擇顯然很清楚。你們的州長有領導的勇氣，投下否定票，將能保護加州避開川普。」

紐松的主要競爭對手是右翼名嘴艾德（Larry Elder）。艾德公開支持爭議性人物前總統川普，但加州人普遍對川普沒有好感。

非裔前律師艾德在46名州長位置挑戰者中聲勢領先，其他候選人還有前聖地牙哥市長佛克納（Kevin Faulconer）等人。

選民將在14日晚間前完成投票。選票上第一道問題是，是否要罷免紐松，第二道問題則是由誰取代他。

紐松只需獲簡單多數支持就可以保住工作，第二道問題的答案也就無關緊要了。

不過若選民決定罷免紐松，那麼第二道問題的最高票者，不論領先票數有多少，將在剩下的16個月任期中領導加州。

這是加州史上第二次舉行州長罷免投票，第一次是在2003年，當時讓男星阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）當上州長。

共和黨自從阿諾卸任後就不曾拿下加州州長寶座。共和黨因為不滿紐松的防疫措施，認為不必要地讓孩童無法上學，並讓小企業無法生存，而發起罷免，儘管加州有數千人死於COVID-19。

在紐松參加晚宴的新聞曝光，顯示他違反自己設下的防疫規定後，罷免他的請願書連署迅速達標。

晚宴事件讓紐松被冠上脫離現實的偽君子印象。但經過初期震蕩後，他又逐漸站穩陣腳，由於主要對手艾德的浮現，讓他有了川普這個特定攻擊目標。

© 2021 AFP