加州第3波疫情延燒 將禁聚會與非必要活動

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（法新社洛杉磯3日電） 美國加州州長紐松今天宣布，將實施新的防疫限制措施，聚會與「非必要活動」都得喊停。全美人口最多的加州，正面臨2019冠狀病毒疾病（COVID-19）第3波疫情。

一旦85%加護病房床位佔滿，這項限制措施隨後生效，加州5個地區的其中4區預期「最快隔天或兩天內」就會發展至此。

加州州長紐松（Gavin Newsom）說：「我們將發布區域性的『居家』命令，基本上是認為有必要禁止在家裡以外的地方和他人聚會。」

一旦一個地區受到新的限制令規範，來自不同家庭的人員聚會也將禁止，這項「緊急煞車」命令必須至少實施3周。

酒吧和理髮店等個人化服務也將暫時關閉，而餐廳只供外帶和外送。

紐松說：「我們也在建立一個框架，將暫時禁止州內所有非必要旅行。」

旅館將不能再接受遊客入住，營地也不得過夜；辦公室必須關閉，唯一例外是無法遠距工作的重要基礎建設部門。商店只能限制於20%容客量，僅允許部分學校維持開放。

加州正面臨第3波疫情，本周有2天通報染疫病故人數達113人，遠高於11月初平均的每天14人左右。

自疫情爆發以來，加州迄今近130萬人確診，逾1萬9400人病故。

© 2020 AFP