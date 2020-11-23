加州衛生局讓步 特斯拉員工不用遵守防疫居家令

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（法新社舊金山21日電） 美國加州新2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情管制措施今天生效，但特斯拉汽車工廠得以豁免。

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）今年稍早為防疫封鎖令與當局杠上後，主官單位因此考量認定特斯拉廠為必要性產業。

加州公共衛生局（Department of Public Health）表示：「被認定為必要性製造業的勞工，並不屬居家禁足規範之列。」當局特別點名運輸產品和設備屬於必要性製造業。

這項豁免允許特斯拉汽車裝配廠免受加州宵禁管制規範，但仍須遵守現行衛生計畫。

宵禁今天生效，實施至12月21日，期間每晚10時至次日凌晨5時，民眾必須留在家中，只有必要性活動除外。

加州人口大約有94%會受到宵禁影響，包括特斯拉車廠所在地阿拉美達（Alameda）的居民。

今年5月，馬斯克為了加州工廠重新啟動，與當局杠上，並揚言要將公司總部與未來計畫遷往德州或內華達州。

馬斯克在社群網站推特（Twitter）一度宣布重啟生產線，挑戰當局敢不敢制止他。

全美各地2019冠狀病毒疾病確診數量飆升，促使若干州府採取措施，試圖減緩疫情蔓延。

美國染疫確診病例今天突破了1200萬起。（譯者：紀錦玲）

© 2020 AFP