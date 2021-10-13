加州阿里薩山火延燒逾5千公頃

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（法新社洛杉磯13日電） 美國加州當局表示，阿里薩山火自11日延燒以來，約5400公頃的範圍淪為焦土，促使當局下達疏散令，當地數百消防隊員今天漏夜與迅速擴大的火勢拚搏。

阿里薩山火（Alisal Fire）的地點在聖巴巴拉（Santa Barbara）西北方32公里處，當地是氣候乾燥、灌木蔓生的峽谷。法新社報導，據美國農業部林務署（US Forest Service）表示，目前僅控制5%的火勢。

加州今年面臨災害性野火季，當局已調度超過765名消防隊員，希望撲滅這最新一起山林野火。

描述火場情況的報告指出：「主要是強風阻撓，阻礙了前往滅火的安全通道，也妨礙運用飛機支援滅火。」

阿里薩山火自11日下午在阿里薩水庫（Alisal Reservoir）附近開始竄燒。加州森林防火廳（Cal Fire）表示，起火的原因仍在調查中。

聖巴巴拉郡警局發布延伸16公里範圍的疏散令，介於船長海灘州立公園（El Capitan Beach State Park）與阿羅約洪都峽谷（Arroyo Hondo Canyon）之間，於此同時，主要交通要道101號公路部分路段關閉，當地鐵路也暫停通行。

位於美國西岸的加州近年飽受範圍日益擴大、屢創紀錄的山林大火肆虐。截至今年7月底，加州被大火焚毀而淪為焦土的面積比去年增加超過250%，而2020年是加州近代被野火蹂躪最嚴重的一年。

© 2021 AFP