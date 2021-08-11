加拿大公民史佩弗遭中國判刑11年 歐盟譴責

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社布魯塞爾11日電） 中國法院今天稍早以間諜罪判處加拿大商人史佩弗有期徒刑11 年後，歐洲聯盟（EU）譴責中國關押史佩弗，並要求釋放他。

中加兩國關係近年因華為財務長孟晚舟案而急轉直下。2018年12月1日，加拿大在美國要求下，於溫哥華機場逮捕轉機的孟晚舟。之後不久，加拿大前外交人員康明凱（Michael Kovrig）、商人史佩弗（Michael Spavor）先後被捕，外界懷疑是中方的報復舉動。

歐盟今天稱史佩弗未獲「公平審判」。歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）在推特（Twitter）表示：「任意拘留行為不見容於國際關係。歐盟全力聲援加拿大譴責對史佩弗先生判刑，共同呼籲釋放他。」

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）的發言人也透過聲明表示：「國際人權法和中國刑事訴訟法保障他的公平審判和正當程序的權利，但包括公開審理的權利，皆未獲維護」。

聲明並表示，史佩弗不被允許與自己挑選的律師見面，且他可獲得的領事服務「嚴重受限」，「歐盟已多次敦促中國遵循國際法律義務，保障史佩弗先生一案的程序公平性和正當法律程序」。

© 2021 AFP