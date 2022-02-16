加拿大卡車司機續抗爭誓言堅守陣線

（法新社渥太華15日電） 加拿大總理杜魯道昨天宣布動用緊急狀態法（Emergencies Act），但以卡車司機為首、佔據首都渥太華的示威群眾誓言「堅守陣線」，今天仍無解散跡象。

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杜魯道（Justin Trudeau）宣布動用緊急狀態法，非但沒讓卡車司機退卻，反而讓他們更堅定立場，示威者泰勒（Tyler）坐在他停在國會外的卡車旁表示：「卡車司機哪兒都不會去。」

這群卡車司機讓渥太華陷入癱瘓長達2個多星期，讓加拿大與美國跨境貿易大亂，全世界更掀起仿效風潮，當局至今無法終結示威活動。

遭各界強烈批評無法驅離示威者後，渥太華警察局長斯隆利（Peter Sloly）昨天閃電請辭。斯隆利先前多次表示，他缺乏足夠資源安全驅離群眾。

加拿大所謂的「自由車隊」（Freedom Convoy）抗爭行動，起初是因不滿當局下令要求往來美加兩國邊界的卡車司機必須接種疫苗而發起，之後演變成要求當局結束所有防疫規定，甚至還有人揚言要瓦解加拿大政府。

另一方面，聯邦官員今天宣布放寬Covid-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施，完整接種的國際旅客入境時無須接受PCR篩檢。

魁北克（Quebec）省也宣布加入他省行列，現在進入商店購物、到餐廳用餐或從事其他室內活動，都無須出示接種證明。

根據衛生部資料，加拿大約8成人口已完整接種疫苗，超過4成打了追加劑。

© 2022 AFP