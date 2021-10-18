加拿大原民兒童無名冢見天日 杜魯道將造訪社區

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（法新社加拿大坎路普斯18日電） 加拿大今年陸續發現有上千兒童遺體被埋在19世紀成立的天主教寄宿學校遺址，報導揭露數月後，加國各界仍深受衝擊。

加拿大今年陸續發現3處寄宿學校遺址埋有約1200座原民兒童的無名冢。政府於19世紀成立這些由教會經營的寄宿學校，目的是同化原民兒童。

今年5月，卑詩省的坎路普斯（Kamloops）發現215具兒童遺骸，舉國嘩然。事隔半年，當地原民團體仍努力要讓傷口癒合，同時持續尋找其他骸骨，並試圖辨認受害者身分。

在此事公諸於世後，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）今天將首度造訪當地社區。

社區負責人卡西米爾（Rosanne Casimir）告訴法新社，過去數月間，「陳年傷口都裂開了」。

對於長期指證有數以千計兒童在寄宿學校失蹤的原民社群來說，發現大量無名冢一事血淋淋地證實了他們的質疑。

這些無名冢揭露了加拿大過去以政策強迫原民同化的歷史黑暗一頁。

現年82歲的凱米爾（Evelyn Camille）曾是坎路普斯學校寄宿生，她哽咽着說：「很多人被虐待、挨餓。」當年這所學校的規模是全國最大。

在19世紀末期到1990年代之間，總共約有15萬名印第安、梅蒂（Metis）和伊努特（Inuit）族兒童進入全國139所寄宿學校，數月、甚至數年不得與家人相見，也無法使用自己的語言、接觸自己族群的文化，最後多達數以千計的兒童從未返家。

2015年，真相和解委員會結論指出，這項失敗的政府政策等同於「文化種族滅絕」。

但卡西米爾說，還有許多問題未獲得解答，「為何政府之前什麼都沒做？為什麼現在才曝光？為什麼大眾現在才傾聽？」

天主教教會已為寄宿學校虐待情事向加拿大原民道歉，但原民領袖仍等着教宗方濟各（Pope Francis）親自認錯。

原民團體還呼籲教會和政府提供能協助辨識遺骸身分的資訊，例如學校出勤紀錄。

凱米爾說：「我們認為，當孩子被奪走性命時，他們從此生到彼岸的旅程並沒有走完，他們的靈魂還徘徊在遺骨上。」

© 2021 AFP