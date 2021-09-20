加拿大國會大選開跑 紐芬蘭省開始投票

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（法新社渥太華20日電） 加拿大國會大選今天開始投票。民調顯示，總理杜魯道（Justin Trudeau）所屬的自由黨與歐圖爾（Erin O'Toole）領導的保守黨支持度不分軒輊。

加拿大橫跨6個時區，投票作業由大西洋岸的紐芬蘭省（Newfoundland）於格林威治時間20日11時率先起跑。

最西邊的卑詩省（British Columbia）則要到格林威治時間21日2時才會結束投票。

不過，由於郵寄選票數量很多，結果可能要再過一天才會出爐。

現年49歲的杜魯道提前兩年發動國會改選，以尋求民眾支持他領導的中間偏左政府因應當前COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的方式，以及再度取得於2019年喪失的國會多數。杜魯道2015年首次就任總理。

因選民不滿提前改選，杜魯道起初的穩定領先優勢不再，民調顯示，自由黨（Liberal Party）與主要對手右翼的保守黨（Conservative Party）支持度都達不到38%，這是取得多數席次的必要門檻。

這次選舉合格選民估計有2700萬人，將選出338席國會議員。杜魯道若想保住大位，他所屬的自由黨必須搶下多數席次，至少得拿170席。

© 2021 AFP