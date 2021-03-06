加拿大增添抗疫武器 授權使用嬌生疫苗

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（法新社渥太華5日電） 加拿大今天授權使用第4款COVID-19疫苗，將嬌生疫苗納入包含阿斯特捷利康（AstraZeneca）、輝瑞及莫德納疫苗的批准清單內，同時將提前運送數以百萬劑的輝瑞疫苗。

這款疫苗是由美國製藥巨擘嬌生集團（Johnson & Johnson）旗下公司楊森藥廠（Janssen）製造，是加拿大批準的第一款單劑2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，已獲准可讓18歲以上民眾施打。

美國2月27日批准使用嬌生疫苗，歐盟藥品管理局（European Medicines Agency）將在下周決定是否核准使用。

同時，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）表示，美國輝瑞大藥廠（Pfizer）會增加疫苗配送量，將3月交付的疫苗總量從600萬劑增至800萬劑。

他在記者會上說：「在家裡等着且期待打疫苗的民眾，現在換你們接種了。有數以百萬計即將配送，交付量不斷增加，4月將配送更多。」

加拿大已訂購3800萬劑嬌生疫苗，這款疫苗可以儲存在攝氏2到8度的冷藏溫度，比其他疫苗更容易配送。

嬌生疫苗的防護力雖然不如莫德納（Moderna）與輝瑞和德國BioNTech共同研發的疫苗，但這些比較並不盡然精確，因為疫苗的試驗結果發布後，全球部分地區又流行更新且傳染力更強的變異病毒株。

加拿大衛生署（Health Canada）首席醫療顧問沙瑪（Supriya Sharma）說：「我們的結論是，有強烈證據顯示，這款疫苗的益處大於潛在風險。」他還說，疫苗推出後會持續評估。

加拿大人口有3800萬人，為了避免有人沒接種到，渥太華當局已向7個供應商訂購或保留超過4億劑疫苗。

杜魯道先前承諾，所有加拿大國民可在9月前施打疫苗，但目前只有4%的人口接種至少一劑。

截至3月5日，加拿大通報的確診病例累計逾87萬8000例，染疫死亡病例超過2萬2000例。（譯者：張曉雯/核稿：陳彥鈞）

© 2021 AFP