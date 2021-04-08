加拿大安大略省防疫封城4周 今年第2度緊急狀態

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（法新社渥太華7日電） 加拿大經濟引擎、也是全國人口最多的省分安大略省明天起封城4周，以減緩2019冠狀病毒疾病（Covid-19）新一波疫情擴散。

安大略省數天前才加強公共衛生限制，但那些限制現在被認為不足以防堵疫情。封城令將強制居民待在家中，零售商店不得營業，除非是路邊取貨（curbside pickup）。

安大略省長福特（Doug Ford）在記者會上表示：「Covid-19的狀況現在處於關鍵階段，我們必須迅速果決行動，在這些致命的新變種病毒擴散前超前部署。」

這是安大略省今年至今第2度宣布緊急狀態。

安大略省是加拿大疫情最慘重的地區，過去一天新增3200例確診，佔全國單日新增確診將近3/4。變種病毒占安大略省新增病例的2/3，且更具傳染力，傳染速度之快，連疫苗加緊接種也跟不上。

在醫護人員擔心醫療院所很快就會不堪負荷的壓力之下，福特1日拉下「全省的緊急煞車」，針對這個1400萬人口省分的服務祭出嚴厲限制，但未宣布完全封城。

隨着天氣轉暖，復活節周末人們大舉外出，換來福特的大聲喝斥。福特表示：「很多人進入購物中心閑逛，出來什麼也沒買。抱歉喔，購物中心不是非逛不可的。」

這波封城將從明天（8日）凌晨12時1分起實施，持續到4月底，屆時只有雜貨店、藥局可繼續開放供消費者入內購物。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）

© 2021 AFP