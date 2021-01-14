加拿大官員證實 已批准孟晚舟夫兒入境

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（法新社溫哥華13日電） 加拿大官員今天證實，當局已批准中國電信設備巨擘華為財務長孟晚舟丈夫和2個孩子的旅行豁免，讓他們得以前來溫哥華和孟晚舟團聚。孟晚舟正在對抗引渡至美國的程序。

加國為減緩2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情擴散，去年3月暫停多數非必要入境旅行。但加國當局能夠，且已做出例外，包括讓家人團圓。

孟晚舟本周進行引渡審判期間，其夫劉曉棕去年10 月抵達加國，2個孩子隨後於12月抵加的消息首度曝光。

外交部辦公室人員庫里（Syrine Khoury）在致法新社的電子郵件中表示：「孟小姐的家人獲加拿大移民難民及公民部（IRCC）官員批准，得以前來加拿大。」

孟晚舟的境遇與2018年12月在中國境內遭逮捕、在中國不透明的法律制度下日漸憔悴的2名加國公民形成強烈對比。

相較於孟晚舟在有條件情況下交保獲釋，條件包括她在溫哥華的宅邸實施宵禁，也必須穿戴衛星定位系統（GPS）監控電子腳鐐，加國前外交官康明凱（Michael Kovrig）和商人史佩弗（Michael Spavor）的領事探訪去年1月遭暫停後，直到10月才恢復。（譯者：李佩珊）

© 2021 AFP