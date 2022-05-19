加拿大官員：中國解禁加國油菜籽進口

（法新社渥太華19日電） 加拿大官員今天表示，中國已解除對加拿大油菜籽的進口禁令，形容這對生產商是「非常好的消息」。渥太華政府之前主張，油菜籽業者是因兩國外交爭執而被針對。

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加拿大農業部長畢博（Marie-Claude Bibeau）表示：「我們昨天接獲中國當局的消息說，我國的油菜籽可以輸往中國了。」

她在渥太華（Ottawa）告訴記者：「我們有兩家大公司被禁了好一陣子，所以這對我國生產商來說，是非常好的消息。」

2019年3月，中國政府以驗出有害生物為由，接連撤銷李察遜國際公司（Richardson International Ltd）和維特拉（Viterra）公司的油菜籽進口許可證。當時加拿大與中國關係正緊繃。

油菜籽可用於製作食用油、動物飼料和當成生質燃料，市場價值達數百億美元。

當時加拿大官員大力抨擊禁令，指中國這項行動沒有科學根據，並告上世界貿易組織（WTO）。

中國祭出禁令3個月前，由於加拿大應美國要求逮捕華為財務長孟晚舟，加中關係隨之陷入危機。

孟晚舟被捕後，中國拘捕了加拿大前外交人員康明凱（Michael Kovrig）和商人史佩弗（Michael Spavor），此舉被觀察家稱為報復。而北京也鎖定打擊加拿大出口的農牧產品如油菜籽和豬肉等。

孟晚舟已與美國檢方就詐欺指控達成協議，結束她的引渡之爭。她與康明凱、史佩弗都在2021年9月獲釋。

© 2022 AFP