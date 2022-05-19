加拿大廣播公司在俄分處遭關 杜魯道：無法接受

（法新社莫斯科18日電） 俄羅斯今天表示，將關閉加拿大廣播公司（CBC）在莫斯科的辦公室，以報復加拿大禁止俄國官方媒體「今日俄羅斯」（RT）。加拿大總理杜魯道則稱記者必須不受干預。

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杜魯道（Justin Trudeau）抨擊俄方這項決定，他說，負責任的新聞業向公民報導實際發生的事情，對俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）來說是嚴重威脅。

今年3月，加拿大以「不符合加拿大的廣電標準」為由，正式禁止「今日俄羅斯」和「今日俄羅斯法國台」（RT France）播放節目。

自俄羅斯2月揮兵入侵烏克蘭以來，多數西方國家指責「今日俄羅斯」和俄國控制的「俄羅斯衛星通訊社」（Sputnik）散播宣傳，封鎖了這兩個媒體。

俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）說：「已決定針對加拿大相關行動採取報復措施，關閉加拿大廣播公司的莫斯科辦事處。」

沙卡洛娃說，加拿大對「今日俄羅斯」的禁令是「恐俄」，而加拿大廣播公司已成「宣傳噪音」，「任何其他觀點都被宣告為克里姆林宮的虛假信息」。

杜魯道在推特發文說，此舉「令人無法接受」，記者必須「不受審查、恐嚇和干涉」。

加拿大廣播公司新聞網總編輯芬隆（Brodie Fenlon）說，加廣深感失望，這「似乎是俄羅斯在境內扼殺自由和獨立媒體的又一步」。

芬隆在聲明中表示，加廣的新聞「完全獨立於加拿大政府，我們很難過看到俄羅斯政府將兩者混為一談」。

加拿大文化遺產部長羅德里格斯（Pablo Rodriguez）對此表示，禁止「今日俄羅斯」的決定是由獨立監管機構「加拿大廣播電視暨通訊委員會」（CRTC）徵詢公眾意見後所做出。

他說，「在俄羅斯，他們就這樣趕走了一名記者」，還說這似乎是蒲亭為了隱瞞烏克蘭和俄羅斯正在發生的事，情急之下所做的舉動。

加拿大在俄烏衝突中力挺烏克蘭，也是最主張對俄國實施嚴厲制裁的國家之一。俄羅斯為了還以顏色，對數百名加拿大人實施旅行禁令，包括高級官員、國會議員和記者。

© 2022 AFP