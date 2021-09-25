加拿大引渡程序終結　孟晚舟獲釋吐心聲

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（法新社溫哥華24日電） 中國電信設備巨擘華為財務長孟晚舟今天獲釋，結束在加拿大近3年居家監禁生活。她告訴媒體和支持者，感謝法官「公正」審理，也訴說此案讓她生活「天翻地覆」的心情。

孟晚舟今天稍早在加拿大透過視訊出席美國紐約市布魯克林聯邦法院的庭訊，美國聯邦助理檢察官凱斯勒（David Kessler）表示，美國政府同意暫緩起訴孟晚舟直到2022年12月1日，如果她履行協議內容，美方將會撤銷對她的指控。

凱斯勒還說，孟晚舟將以個人具結保釋，也就是允許她以個人名義擔保而無須交付保釋金，且美國打算通知加拿大撤回引渡申請。

孟晚舟出庭時對各項指控不認罪。聯邦地區法院法官唐諾利（Ann Donnelly）後來批准緩起訴協議。

數小時後，加拿大法官簽令解除她的保釋條件，允許她在近3年居家監禁後重獲自由。

孟晚舟當庭獲釋後告訴媒體和支持者，感謝法官「公正」審理，也訴說此案讓她生活「天翻地覆」的心情。

孟晚舟在庭外告訴記者：「我衷心感謝中國駐加拿大大使館一直以來的支持。」

她說：「過去3年，我的生活天翻地覆。作為母親、妻子和公司主管，這段時間對我來說一切都亂了套。」 「但我相信一定會撥雲見日，這真的是我生命中寶貴的經歷。」

孟晚舟是華為創辦人任正非的女兒，公司內部都知道這位「華為公主」可能是未來的公司領導人。

孟晚舟2018年12月在加拿大溫哥華國際機場被捕，美國尋求將她引渡到美國受審。

美方指稱華為利用設在香港的星通科技公司（Skycom Tech）販售設備給伊朗，孟晚舟並向滙豐銀行（HSBC）作出不實陳述，致使滙豐提供金融服務給星通公司，違反了美國對伊朗的制裁。美國指控孟晚舟犯下詐欺罪，但她否認。

© 2021 AFP