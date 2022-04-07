加拿大批准爭議性離岸石油計畫

（法新社渥太華6日電） 加拿大環境部長今天批准一項引發爭議的離岸石油計畫，這項計畫預估將在30年期間生產3億桶原油，此舉意味着遏止氣候變遷的行動遇挫。

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加拿大環境部長吉爾伯（Steven Guilbeault）在聲明中表示，挪威能源公司Equinor提出的石油開發環評案已過關。Equinor計畫在紐芬蘭聖約翰（St. Johns）以東約500公里的Flemish Pass Basin開發石油。

吉爾伯表示，經過4年的環境評估審查，把減少對環境衝擊的措施納入考量後，認定北灣計畫（Bay du Nord）「不太可能導致重大不利環境的衝擊」。

「因此批准這項計畫以嚴格的保護環境措施進行。」

加拿大是全球第4大石油生產國。

北灣計畫料替加拿大創造35億加元的政府歲入。這項計畫引發加拿大總理杜魯道領導的自由黨（Liberals）分裂，同時也被視為對加拿大政府處理氣候變遷和抑制石油產量行動的檢驗。

對於擁有加拿大最高失業率的紐芬蘭省來說，這項石油開發計畫也是當地經濟亟需的提振。

加拿大政府對這項計畫訂出137項約束性條件，其中包括在設計中整合降低溫室氣體排放，保護魚類棲息地和空氣品質。環境部長吉爾伯表示，這是加拿大有史以來實施的某些最嚴格的環境條件。

但環保團體援引聯合國（UN）的警告來抨擊這項計畫，指出聯合國警告停止探勘新石油資源，否則恐面臨不可逆的災難性氣候衝擊。

環保團體捍衛環境（Environmental Defence）的李文（Julia Levin）發表聲明說：「批准北灣計畫是再度躍向不可居住的未來。這項決定無異是否認氣候變遷是真實不假，將危及我們的存在。」

© 2022 AFP