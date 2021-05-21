加拿大法院：伊朗擊落烏克蘭752航班是恐怖行為

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社渥太華20日電） 加拿大法院今天判決，去年初烏克蘭國際航空PS752班機遭伊朗部隊的飛彈擊落，是蓄意的「恐怖行為」；此項判決結果，將為罹難者家屬可能獲得賠償鋪路。

去年1月8日，烏克蘭國際航空（Ukraine International Airlines）PS752班機墜毀於伊朗首都德黑蘭近郊，機上176人全數罹難，包括85名加拿大公民與永久居留者。伊朗起初否認西方的指控，但3天後承認是伊朗軍方「非蓄意地」將對方擊落。

法新社報導，加拿大安大略省高等法院指出，在「權衡機率」後判定，當天這架班機在德黑蘭起飛不久後遭到兩枚飛彈擊中，屬於「蓄意」行為所致。

法官貝洛巴巴（Edward Belobaba）也裁定，「原告的指控成立，被告擊落752號班機是恐怖主義行為」。

原告律師團稱這項判決是「加拿大法律中前所未見」。他們在聲明中說：「這對於尋求正義的罹難者直系親屬將有重大影響。」

這起訴訟由4名罹難者家屬提出，求償15億加元（約新台幣353億元）。

他們聲稱伊朗發動飛彈攻擊，是「報復」美國於空難發生的前幾天，在伊拉克巴格達機場附近擊殺伊斯蘭革命衛隊聖城部隊（Quds Force）指揮官蘇雷曼尼（Qasem Soleimani）。

伊朗民航組織（Iran Civil Aviation Organisation）3月公布的最終報告指出，飛彈的攻擊以及地面部隊的「警覺」反應，是當時伊朗和美國關係高度緊張所致。

這起空難有11名烏克蘭公民喪生。烏克蘭方面指出，這份報告背後有「可笑的企圖，想掩蓋（悲劇發生的）真正原因」；加拿大則說報告中「無有力事實或證據」，並承諾不久將公布自己的調查結果。

伊朗在法庭上未作辯護，但伊朗在空難3天後坦承，是伊朗部隊擊落了這架飛往基輔（Kiev）的波音737-800型班機。

法院之後會決定賠償金額。（譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP