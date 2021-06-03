加拿大發現原民校童無名墓 教宗未道歉挨批

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（法新社渥太華2日電） 加拿大原民服務部長米勒（Marc Miller）今天說，教宗方濟各迄今未因加拿大天主教原住民學校發生的虐待情事正式道歉，很「可恥」。米勒稱這些學校是「勞改營」。

加拿大原民團體近期在位於卑詩省坎路普斯（Kamloops）一世紀前成立的139所寄宿學校之一，發現215名兒童的無名墳場。這些學校成立目的是強制同化加拿大原住民族。

米勒在記者會上被問到是否支持原住民要教宗道歉的呼聲時說：「我支持、我支持」。加拿大原住民早在2015年真相暨和解委員會完成調查報告、甚至更早之前，就要求教宗道歉。

米勒表示：「他們尚未（道歉），到現在都沒（道歉），我認為這很可恥。」他還說：「不這麼做不行。加拿大主教會議肩負着這項責任。」

加拿大官方與原民關係部部長班奈特（Carolyn Bennett）也說，為了讓原民族群的傷口開始癒合，教宗必須道歉。她表示，「他們希望聽到教宗道歉」，同時呼籲全國天主教教徒要求自己常去的教會「做得更好」。

米勒發言後數小時，溫哥華總主教J．麥可．米勒（J Michael Miller）在社群媒體上致歉。

他在聲明中說：「由於在過去的坎路普斯印第安寄宿學校（Kamloops Indian Residential School）令人心碎地發現了215名兒童遺骨，針對因這條可怖新聞而受打擊的家屬及社群，我在此表達深深的歉意和誠摯哀悼。」

他還說：「對於這種難以啟齒的作為，如果道歉的詞語能帶來生命和療愈，就一定要伴隨促使真相完整披露的實際行動。」他也承諾會提供關於這些寄宿學校的教會紀錄。

J．麥可．米勒表示：「教會執行政府的殖民政策，讓孩子、家庭和社群受到傷害，無疑是做錯了。」

約15萬名印第安（Indian）、伊努特（Inuit）和梅蒂（Metis）族兒童被迫寄宿在這些由天主教會代表政府於1890年到1969年經營的學校，他們在身體上遭受舍監和教師虐待或性侵，且被剝奪接觸自己文化和語言的權利。

一般認為，這段歷史導致現在的原住民社群貧窮、酗酒、家暴及自殺等問題發生率很高。

加拿大國會曾於2018年通過動議，再次要求方濟各（Pope Francis）道歉，但方濟各拒絕，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）當時客氣地批評說，他「很失望」教會做此決定。（譯者：曾依璇/核稿：徐睿承）

© 2021 AFP