加拿大總理夫婦接種AZ疫苗 帶頭示範安民心

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社渥太華23日電） 加拿大總理杜魯道今天接種阿斯特捷利康藥廠的COVID-19疫苗第一劑。儘管在加拿大已施打此款疫苗的百萬民眾中，僅極少數發生血栓重症，杜魯道仍希望帶頭示範接種讓民眾安心。

法新社報導，杜魯道（Justin Trudeau）與妻子蘇菲（Sophie）到渥太華一家藥局，他在鏡頭前脫下襯衫，並告訴戴口罩的施打人員說他已迫不及待。

加拿大所轄10省，施打疫苗作業由各省負責，藥劑則由聯邦政府採購。目前最建議40歲至45歲族群施打英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，不過政府一個衛生顧問委員會今天表示，可以安心接種的年齡下調到30歲。

49歲的杜魯道稍早在記者會中說：「安大略省邀請40歲以上民眾到藥局施打AZ疫苗，現在輪到我們了。」

杜魯道表示：「知道這麼簡單的動作就有助保護自己，特別還能保護周遭所愛的人，真是鬆了一口氣。」

他還說：「因此，若是也輪到你，請大家訂個時間儘快去接種。」

杜魯道的妻子去年3月曾感染新型冠狀病毒，使得杜魯道不得不在渥太華家中自主隔離。

加拿大已批准4種疫苗，包括AZ疫苗。全國目前為止已施打的AZ疫苗僅略超過110萬劑。

根據加拿大衛生部報告，國內民眾接種AZ疫苗，僅通報4起與血小板不足有關的血栓病例，但4名病患都已康復。（譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP