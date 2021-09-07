加拿大總理民調下滑 造勢活動遭扔石頭抗議

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（法新社渥太華7日電） 加拿大國會改選提前於本月稍晚登場。試圖拿下第3任期的總理杜魯道（Justin Trudeau），造勢時多次遭遇憤怒的抗議者，如今甚至還有人朝他丟石頭。

電視台畫面顯示，自由黨（Liberal Party）的杜魯道昨天準備離開安大略省（Ontario）倫敦市（London）一家小型啤酒廠的活動時，現場群眾里有人朝他扔了一把似乎是碎石子的東西。

據稱杜魯道與他的護衛小組成員都被擊中，也有數名記者遭殃，但沒有人受傷。

杜魯道的頭號對手、保守黨黨魁歐圖爾（Erin O'Toole），以及新民主黨（New Democratic Party）黨魁駔勉誠（Jagmeet Singh）都譴責這起事件。

杜魯道民調下滑，目前支持率與歐圖爾不相上下。近來他出席活動時，數度碰上他口中的「反疫苗暴民」。這些人不滿杜魯道處理COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的作法。

抗議者不滿強制接種疫苗和其他危機因應措施，還朝他的隨從辱罵種族歧視和敵視女性字眼。

上周他還因為安全疑慮，被迫取消一場活動。

杜魯道在某場造勢中說：「是的，國內是有一小撮憤怒的邊緣分子，他們不相信科學，用種族歧視和敵視女性字眼攻擊人。」

「但他們不代表絕大多數加拿大人，而且我知道加拿大人不會容許由那種聲音、特殊利益團體和抗議者━我甚至不想叫他們抗議者━那些反疫苗暴民，來決定我國該如何擺脫疫情。」

© 2021 AFP