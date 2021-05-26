加拿大總理痛斥劫機逮人行徑粗暴 白俄羅斯下令關使館

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（法新社渥太華25日電） 加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）譴責白俄羅斯為逮捕反對派人士而迫使民航客機轉降白俄首都明斯克；白俄羅斯今天則宣布關閉駐加國大使館。

大使館官網說，經過24年的「互利合作」後，大使館將於9月1日關閉，並從7月開始中止領事服務，包括簽證申請等事宜。

臨時代辦魯薩科（Evgeny Russak）在致法新社的電子郵件中說，這項決定「與優化白俄羅斯在不同地區的外交單位有關」。

魯薩科說：「這並非是未經琢磨的決定，而是基於當前雙邊接觸的實際影響所做的分析。」他還說，白俄總理高羅夫欽科（Roman Golovchenko）22日已簽署相關政令。

白俄總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）政府23日強迫瑞恩航空（Ryanair）一架客機轉降在明斯克，並逮捕搭乘這架班機的反對派記者普羅塔塞維奇（Roman Protasevich），引發國際撻伐。杜魯道稍早斥責白俄政權行徑「粗暴、非法、完全無法接受」。

杜魯道在記者會上說：「這是針對民主和新聞自由的明確攻擊。」

杜魯道譴責逮捕異議記者和「這類干預民航的危險做法」，敦促白俄當局「立即」釋放普羅塔塞維奇。

杜魯道還說：「加拿大正研究現行對白俄羅斯的制裁，也會考慮其他選項。」

他說，「我們也將支持各國際機構採取行動」，包括國際民航組織（ICAO）、歐洲安全暨合作組織（OSCE）和北大西洋公約組織（NATO）。

白俄羅斯去年8月的總統大選爆出嚴重爭議，加拿大配合歐洲聯盟和英國，制裁54名白俄官員。

根據白俄外交部，兩國去年貿易額僅達4790萬美元（約新台幣13.4億元）。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）

© 2021 AFP