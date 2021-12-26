加拿大總理稱中國挑撥離間 西方須團結抗中

（法新社渥太華26日電） 加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）接受國內媒體年終專訪時表示，西方民主國家必須團結對抗中國，他說，中國「在我們當中挑撥離間」。

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杜魯道告訴環球電視（Global Television）：「我們必須好好地團結對抗中國，讓中國沒辦法見縫插針，在我們當中挑撥離間。」

杜魯道描述西方強權競相取得進入中國市場的管道，讓北京當局往往可以決定條件。他舉出加拿大和澳洲賣到中國的牛肉為例。

「我們在競爭， 而中國不時巧妙地以公開市場競爭的方式，讓我們互鬥。」

杜魯道說，西方國家必須「展現團結一致，這樣一來中國就沒辦法見縫插針，挑撥離間，害彼此互鬥，並且利用脅迫外交」。

加拿大和中國之間的關係在2018年12月急轉直下，當時北京當局拘禁兩名加拿大人，和抵制部分加拿大的進口，以報復渥太華當局應美國要求逮捕中國電信巨擘華為技術公司財務長孟晚舟。

在孟晚舟與美國檢方達成緩起訴協議獲釋後，遭中國重判的2名加拿大公民，前外交人員康明凱（Michael Kovrig）和商人史佩弗（Michael Spavor）也返國。

本月稍早，渥太華當局加入華府為首的外交抵制北京冬奧行動。同時，加拿大當局也考慮禁止華為參與加拿大的5Ｇ網路。

© 2021 AFP