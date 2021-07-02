加拿大西部熱浪肆虐 小鎮焚毀千人撤逃

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（法新社溫哥華1日電） 加拿大當局今天表示，西部遭逢前所未有的熱浪，至少一座城鎮大部分地區遭大火燒成焦黑一片，約1000名居民撤離。

卑詩省省長賀謹（John Horgan）在記者會上表示，卑詩省過去24小時內已出現62處新火點。他說：「我再怎麼強調都無法形容此時在卑詩省幾乎每一處的火災風險有多麼嚴重。」

當地國會議員維斯（Brad Vis）表示，溫哥華東北方250公里處的李頓村（Lytton）「結構已受損，村莊90%已燒毀，包括城鎮中心」。

250名李頓村居民已於昨天傍晚撤離；李頓村前一天曾測得攝氏49.6度高溫，創下加拿大高溫紀錄。

，撤離命令昨晚擴及至李頓村北部約100棟房屋的居民。

國防部長薩簡（Harjit Sajjan）在社群媒體推特（Twitter）上寫道：「過去24小時對李頓村居民來說是具有毀滅性的。」他表示，加拿大武裝部隊「已準備好在我們接下來的行動中，為居民提供支援」。

這波熱浪今天持續東移，進入加拿大中部平原地帶。

除卑詩省外，亞伯達省、薩克其萬省、曼尼托巴省和西北部分地區及安大略省北部都已發出熱浪警報。

除了加國西部，美國華盛頓州和俄勒岡州跨越整個邊境本周都創下破紀錄高溫，目前已通報數百人猝死。（譯者：李佩珊/核稿：徐睿承）

© 2021 AFP