加拿大警方取得孟晚舟住宅安全密碼 交代不清

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（法新社溫哥華23日電） 一名官員今天揭露，加拿大警方不僅取得華為財務長孟晚舟的電子裝置密碼，還有她在溫哥華住宅的安全密碼。辯護律師聲稱這已侵犯孟晚舟的權利。

負責引渡案保管證據的加拿大皇家騎警（RCMP）警官達利瓦爾（ Gurvinder Dhaliwal）在法庭上作證說，另名加拿大皇家騎警警官給了他這組安全密碼，他說：「我完全不知道他是從那裡取得。」達利瓦爾曾依據美國逮捕令，參與逮捕孟晚舟的行動。

孟晚舟兩年來持續抗爭，反對引渡到美國。她被控與違反美國對伊朗出口制裁禁令有關的詐欺罪名。

本月的聽審，聽取參與逮捕孟晚舟的警方與海關官員的證詞。

達利瓦爾同時表示，在孟晚舟2018年12月1日被捕後3天，另名加拿大皇家騎警警官張本（Beng Chang，譯音）寄電子郵件給他，要求他取得孟晚舟電子裝置的序號和識別碼，以交給美國聯邦調查局（FBI）。

儘管孟晚舟的辯護律師團要求張本以證人身分出庭，但張本其後一直拒絕作證。

根據法庭文件，張本最後寄給FBI有關孟晚舟落網的電郵，在他退休後便已刪除。張本也否認將孟晚舟的電子裝置密碼提供給FBI。

目前不清楚，加拿大當局曾利用孟晚舟住家的安全密碼做了什麼事。

孟晚舟被捕後打電話給一個人，要求到溫哥華機場取回她的行李，她住家的一串鑰匙和寫着安全密碼的一張紙交給了那個人。

© 2020 AFP