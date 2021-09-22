加拿大選舉結果出爐 杜魯道承諾儘快與拜登面商合作

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（法新社華盛頓21日電） 加拿大總理杜魯道所屬的自由黨在國會改選中勝出，美國總統拜登今天向他道賀，杜魯道則承諾會儘快與拜登面對面開會，討論雙邊合作。

加拿大20日提前改選國會，杜魯道（Justin Trudeau）的自由黨（Liberal Party）雖獲勝，但未能順利拿下絕對多數。

法新社報導，根據白宮聲明，兩位領袖「強調美國和加拿大之間堅定而深刻的情誼」，同時也討論在強化兩國經濟韌性和競爭力上的共同承諾，並協調兩國在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的因應措施。

杜魯道辦公室發布的聲明表示，兩位北美領導人「重申了加美互惠的夥伴關係，對兩國安全與繁榮的重要性」，並「承諾會儘快碰面」以討論雙邊合作。

聲明補充說，杜魯道和拜登也「就中國任意拘留加拿大公民史佩弗（Michael Spavor）和康明凱（Michael Kovrig）做了討論」。

加拿大國會改選前數日，美國前總統歐巴馬（Barack Obama）曾公開支持杜魯道，在社群網站推特（Twitter）發文說：「賈斯汀（杜魯道）是能力十足的領導人，也是發揚民主價值一個強而有力的聲音。」

© 2021 AFP