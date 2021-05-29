加拿大黑暗史 原民學校舊址埋215具孩童遺骸

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社渥太華28日電） 加拿大一個原住民團體表示，他們在卑詩省一座舊日寄宿學校附近發現地下埋有215名孩童遺骨；加拿大逾1世紀前興建多所寄宿學校，用來強制同化原住民。

卑詩省的原住民團體Tk'emlups te Secwepemc First Nation昨天晚間發布聲明表示，一名專家透過能探勘地面下的雷達在「坎路普斯印第安寄宿學校」（Kamloops Indian Residential School）舊址附近探測到這些遺骸。

Tk'emlups te Secwepemc First Nation主席卡西米爾（Rosanne Casimir）表示，這些孩童有的年僅3歲，這是學校行政人員間「流傳過，卻從未記載過、難以想像人命損失」。

她說，初步調查報告預計將在6月中旬出爐。與此同時，表示正和法醫和博物館接洽，以進一步找到與這些孩童喪命的相關紀錄，並聯繫家中曾有就讀這間學校的家庭。

總理杜魯道（Justin Trudeau）在推文中寫道，這事「令我心碎、痛苦提醒着我國史上這段黑暗且不光彩的過去」；加拿大政府2008年正式為寄宿學校制度一事道歉。（譯者：李佩珊/核稿：陳亦偉）

© 2021 AFP