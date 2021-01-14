加拿大Couche-Tard擬並家樂福 價逾160億歐元

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（法新社巴黎13日電） 加拿大便利商店營運商Couche-Tard今天表示，已對法國超市集團家樂福（Carrefour）提出無約束力的併購建議，價值超過160億歐元（約新台幣5456億元）。

法新社報導，Couche-Tard聲明指出，「目前正在討論這筆交易條件，交易條件仍待實質審查，現正考量大多數是以現金為主。」

旗下品牌包括Circle K和On the Run的Couche-Tard表示，善意提議以每股20歐元併購。鑒於家樂福在外流通股數，這筆併購交易價值超過160億歐元。

家樂福今天股價收盤前飆漲逾13%至17.52歐元；家樂福股價過去6個月在14歐元左右波動，Couche-Tard併購價格遠高於此。

截至昨天、市值約460億加元（約新台幣1兆730億元）的Couche-Tard表示，目前討論還未達到確定協議或交易的階段。

這家加拿大企業還說，「考量策略交易下，Couche-Tard將持續聚焦於創造股東利益。」

根據法新社所見家樂福的內部文件，家樂福管理階層將檢視Couche-Tard提議是否對集團或股東有利。

家樂福在世界30多國擁有超過1萬2300家各式賣場，2019年創造807億歐元營收和13億歐元凈利。

Couche-Tard全球經營1萬4200多家商場，2019會計年度銷售達540億美元、凈利24億美元。（譯者：徐睿承/核稿：嚴思祺）

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