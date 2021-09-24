加泰流亡獨派領袖義大利被捕 西班牙盼引渡受審

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（法新社馬德里23日電） 歐洲議會議員、前加泰隆尼亞自治區主席普伊格蒙特（Carles Puigdemont）今天在義大利被捕。他2017年片面推動公投推動加泰脫離西班牙獨立，被西班牙通緝。

法新社報導，普伊格蒙特的律師鮑依（Gonzalo Boye）推文特上寫道，普伊格蒙特是以歐洲議會議員身分與職權旅行，在抵達義大利的薩丁尼亞（Sardinia）時，被依2019年10月發布的通緝令逮捕。

加泰隆尼亞議會2017年10月片面公投獨立，讓西班牙面臨數十年來最大政治危機，也促使馬德里中央政府直接接管加泰自治區，並逮捕分離主義分子領導人。

普伊格蒙特與當時加泰自治區行政官員柯密（Toni Comin）、龐沙蒂（Clara Ponsati）因推動公投脫離西班牙獨立，被馬德里當局認定違憲並依煽惑叛亂罪通緝。

西班牙發出通緝令在歐洲緝拿普伊格蒙特，要將他引渡回國受審。

有歐洲議會議員身分的普伊格蒙特本有豁免權，今年3月歐洲議會撤銷他和另兩人的豁免資格；普伊格蒙特等人雖提出抗告，但歐盟普通法院（General Court）7月底駁回，維持歐洲議會的決定。（譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP