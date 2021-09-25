加泰隆尼亞獨派流亡領袖義大利被捕 面臨引渡

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（法新社義大利薩薩利24日電） 加泰隆尼亞前自治政府主席普伊格蒙特昨晚在西班牙要求下於義大利被捕，今天獲釋，人身自由似未受限制。他力倡的獨立公投被西班牙政府視為非法，於2017年流亡。

58歲的普伊格蒙特（Carles Puigdemont）具有歐洲議會議員身分，他支持加泰隆尼亞獨立，在2017年加泰隆尼亞獨立公投後離開西班牙，流亡至今。他走出薩丁尼亞島（Sardinia Island）上的薩薩利（Sassari）小鎮監獄時，支持者爆出熱烈歡呼聲。 普伊格蒙特甫獲釋就告訴群眾：「我們一直認為這有可能發生，但我們也知道會是什麼結果。」 他說：「實情是，西班牙從不放過讓自己出洋相的機會。」 律師馬拉斯（Agostinangelo Marras）說，普伊格蒙特昨晚被捕後，在獄中待了一夜，獲釋後可離開薩丁尼亞島，但應於10月返回出席聽證會。 馬拉斯還表示，薩薩利法院將於10月4日審視引渡普伊格蒙特的要求。馬拉斯堅稱，不管是逮捕還是引渡都無依據。普伊格蒙特離開西班牙後，近年大多待在布魯塞爾。

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）今天說，他尊重義大利制度，但「普伊格蒙特顯然必須歸案受審」。 義大利政府聲稱不會幹涉普伊格蒙特的案子；司法部聲明表示，程序全由司法機關決定。

© 2021 AFP