加泰隆尼亞議會選舉 獨派席次增

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社巴塞隆納14日電） 西班牙加泰隆尼亞自治區獨派政黨今天在議會選舉中擴大多數席次，比3年多前試圖脫離西班牙獨立失敗後的選舉多4席。

99%計票結果顯示，西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）所屬的社會勞工黨（PSOE）得票率最高，但3 個獨派政黨在135席議會中總共贏得74席，多於上屆2017年12月選舉的70席。

社會勞工黨獲得33席，多於上次選舉的17席，當時席次數排名第4。這是加泰隆尼亞10年來第5次舉行議會選舉，桑傑士原本希望能終結獨派在此區的統治，他派出衛生部長伊亞（Salvador Illa）領導選戰，期望伊亞對抗疫情的明確立場有助拉攏選民。

儘管獨派政黨2017年爭取獨立失利後，在策略問題上存在嚴重分歧，這次選舉不僅未被民眾以選票懲罰，得票率反而首破50%，高於4年前的47.5%。

較溫和的加泰隆尼亞左翼共和黨（ERC）拿下33席；走強硬路線的「一起為加泰隆尼亞黨」（JxCat）獲32席；人民團結候選人黨（CUP）9席。

加泰隆尼亞目前是由JxCat和ERC聯合執政。JxCat傾向與馬德里當局對抗；ERC則願意對話，還曾助桑傑士的少數政府通過全國性法律。

© 2021 AFP