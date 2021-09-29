加納利火山噴發熔岩將觸海 當局籲民眾留在家中

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（法新社馬德里28日電） 西班牙加納利群島（Canary Islands）老峰火山火山本月爆發，由於熔岩接觸海洋恐釋放有毒氣體，當局已呼籲居民留在家中，避免外出。

橫跨拉帕馬島（La Palma）南嶺的這座老峰火山（La Cumbre Vieja）本月19日爆發，噴出的熔岩流緩慢流向大海。拉帕馬島居民約8萬5000人。

加納利群島地區政府已宣布，熔岩預料進入大西洋處的2海里範圍海域為禁區，並要求沿海鄰近村落塔札科爾特（Tazacorte）居民留在家中，以免受到熔岩接觸海水時釋放的有毒氣體傷害。

加納利群島火山應變計畫（Pevolca）技術主任摩奎恩德（Miguel Angel Morcuende）強調，由於「岩漿進入海洋時可能會引發小規模震動，進而產生可能有毒的煙霧」，當局警告居民留在家中，避免外出。

專家表示，熔岩進入海水時會將有毒煙霧釋放到空氣中，引發爆炸，並造成猶如槍擊般的熔岩碎裂。

加納利群島火山研究所（Involcan）警告：「吸入或接觸酸性氣體或液體會刺激皮膚、眼睛和呼吸道，可能導致呼吸困難，特別是那些罹患既有呼吸系統疾病的人。」（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）

© 2021 AFP