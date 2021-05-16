加薩衝突升溫 巴勒斯坦痛批與以色列關係正常化國家

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（法新社利雅德16日電） 鑒於以色列和巴勒斯坦人之間的暴力情勢升溫，巴勒斯坦外交部長馬里奇今天對去年採取行動與以色列關係正常化的國家加以批評。

馬里奇（Riyad al-Maliki）在伊斯蘭合作組織（Organisation of Islamic Cooperation，OIC）召開的外長緊急會議中表示：「在尚未達成和平及終止以色列佔領阿拉伯和巴勒斯坦土地的情況下，便急着與這個以色列殖民體系關係正常化，意味支持這個種族隔離政權及參與其犯罪。」

在美國前總統川普（Donald Trump）力促下，包括蘇丹、摩洛哥、阿拉伯聯合大公國和巴林等伊斯蘭國家去年一掃數十年來共識，與以色列簽署所謂亞伯拉罕協議（Abraham Accords）進行關係正常化。

當時川普讚揚這是「新中東的黎明」，他的女婿兼顧問庫許納（Jared Kushner）則將以巴衝突稱作只是「不動產糾紛」。巴勒斯坦領導階層譴責這些協議，擔心這會損害他們擁有國土的要求

不過，在穆斯林的神聖齋戒月進入慶祝尾聲同時，以色列人和巴勒斯坦人卻發生連串流血衝突，使得當初和以色列關係正常化的國家顯得尷尬。近日致命暴力持續升溫，已令這些國家陷入不利處境，轉為對以色列發表批評言論。

馬里奇今天還說：「這種殖民佔領狀態必須加以對抗、瓦解、結束和禁止。最近的關係加速正常化將不會影響阿拉伯世界的氛圍，或改變他們對事件的評估。」

這次伊斯蘭合作組織緊急會議主辦國沙烏地阿拉伯雖未正式與以色列關係正常化，但外界都知道兩國暗中維持關係。

沙烏地外長費瑟（Faisal bin Farhan Al Saud）今天則呼籲國際社會採取「緊急行動」阻止以色列軍事動作，並恢復和平談判以促成兩國方案（Two-statesolution）。他說：「保有耶路撒冷是我們所有人的責任。」（譯者：張正芊/核稿：林治平）

© 2021 AFP