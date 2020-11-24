加薩走廊地狹人稠 COVID-19疫情恐失控

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（法新社巴勒斯坦自治區加薩市23日電） 中東的巴勒斯坦衛生官員今天表示，加薩地區人口稠密，感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的人愈來愈多，疫情正在失控。

加薩市（Gaza City）希法醫院（Shifa hospital）主管亞德巴（Ahmad al-Jadba）接受法新社訪問時說：「病毒在蔓延，情況正在失控。」

巴勒斯坦自治區由約旦河西岸和加薩走廊組成，其中加薩走廊由武裝組織哈瑪斯（Hamas）控制，約有200 萬人口。加薩地區的衛生部在11月20日到21日間通報新增890起病例，創單日新高。

到今天為止，加薩地區累計1萬5450起確診病例，其中70人病故。

加薩地區一所私人醫院院長卡辛德（Mahmud Al-Khazindar）說：「加護病房的病床數量很有限，藥物也是。」他說：「如果病例增加，就必須在照護年長者、年輕人及罹患其他疾病的病患之間做個選擇。」

哈瑪斯組織的高階官員奈姆（Bassem Naim）說，若疫情沒有改善，衛生部「做了最壞的打算」。

奈姆曾任衛生部長，他形容「醫衛系統已走投無路」，還有「藥物嚴重短缺」及「人滿為患」等問題。

早在加薩地區3月22日通報最初兩起確診病例之前，在巴勒斯坦自治區工作的聯合國機構就警告，疫情若在這個地區爆發，情況可能會非常嚴重。

加薩地區多數人口住在擁擠的難民營中，一大家子住在一起的狀況很普遍，而且以色列封鎖這個狹長的沿海走廊地帶已超過10年之久。

加薩走廊只有兩個出入境關卡，分別是通往以色列的艾瑞茲（Erez）和通往埃及的拉法（Rafah），此外並無機場或海港。

隨着新型冠狀病毒在全球蔓延，這兩個過境點幾乎完全關閉，且哈瑪斯針對獲准出入境的少數旅客實施嚴格隔離措施。

以色列向來嚴格管制從艾瑞茲通行的旅客。以色列自2008年起與哈瑪斯打了3場仗，並聲稱為了防堵懷有敵意的哈瑪斯，封鎖加薩有其必要。

加薩地區的病例自8月起開始增加，哈瑪斯實施宵禁，且商店須於傍晚5時打烊。

另一方面，約旦河西岸的巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）今天宣布再實施14天宵禁，自周末起生效。這片地區由阿巴斯的政府治理，但實際上大多受以色列管轄。

巴勒斯坦自治政府總理史泰耶（Mohammed Shtayyeh）說，疫情蔓延狀況令人憂心，因此自27日起，只有麵包店、藥局和超市可於周末營業，並且要實施宵禁。

根據統計，截至今天，有280萬人口的約旦河西岸累計5萬7740起確診病例、其中570人病故。

© 2020 AFP