助烏克蘭對抗俄軍 拜登宣布8億美元新軍援方案

（法新社華盛頓21日電） 美國總統拜登今天宣布，將向烏克蘭提供8億美元的新軍事援助方案，稱這將能協助基輔在頓巴斯地區（Donbas）與俄羅斯軍隊作戰。

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五角大廈表示，新一輪的美國軍援將提供72門155公釐榴彈炮、72輛拖曳榴彈炮專用的裝甲車輛、14萬4000發彈藥，以及美國空軍最近專門為滿足烏克蘭需求而開發的120多架鳳凰幽靈（Phoenix Ghost）戰術無人機。

拜登表示，新的軍援方案是專門替烏克蘭打造，以協助烏軍迎戰俄方即將在烏東展開的攻勢；他說，這將是一場與基輔周圍北部地區不同的戰事。在俄羅斯入侵烏克蘭頭6周，烏軍成功擊退俄羅斯部隊。

拜登說：「我們現在處於關鍵窗口…他們將為這場戰爭的下一階段奠定基礎。美國與我們的盟邦和夥伴正在儘快行動，以持續向烏克蘭提供烏軍保衛國家所需的武器。」

拜登也宣布，將禁止與俄羅斯有關的船舶停靠美國港口，又說美國財政部再向烏克蘭政府提供5億美元金援，讓他們可以支付薪水、退休金與提供服務。

他說，美國與盟國團結力挺烏克蘭，向俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）傳達「明確無誤的訊息」。

拜登說：「他永遠無法成功統治與佔領整個烏克蘭。這種事不會發生」

© 2022 AFP