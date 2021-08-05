助解決緬甸危機 東協任命汶萊第二外長為特使

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（法新社新加坡4日電） 東南亞國家協會今天任命汶萊外交事務部第二部長艾瑞萬擔任緬甸特使。此前，東協盼藉外交解決緬甸政變危機的努力延宕了數月。此外，美國副國務卿也與緬甸影子政府代表通話。

東南亞國協（ASEAN）成員國外長在一份因內部爭執而延遲發出的聯合聲明中說，他們樂見汶萊外交事務部第二部長艾瑞萬（Erywan Pehin Yusof）出任東協的緬甸特使。

自緬甸軍方今年2月推翻翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）政府，指控其在2020年大選存在舞弊行為以來，東協成員國之一的緬甸一直處於政治動蕩。

根據緬甸監督組織，軍方殘酷鎮壓異議人士，已導致逾900人喪生。

以共識決和不幹涉成員國內政為前提運作的東協，一直面臨著協助解決緬甸政變危機的全球壓力。

東南亞國協的聯合公報說，這名特使的任務將包括「建立信任和信心」，也會「與相關各方充分接觸」。

緬甸發生政變後，艾瑞萬曾於6月4日代表東協訪問緬甸，並會見軍方領袖敏昂萊（Min Aung Hlaing）。

任命這名特使料將為東協清除障礙，得以向緬甸當局提供緊急援助，以應對嚴重的COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）

© 2021 AFP